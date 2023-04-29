قناة الناس ـ عبدالوهاب: خشوع المنشاوى أضفى شعور البكاء على المقامات القوية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور طه عبد الوهاب، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "مصر دولة التلاوة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه حينما يبدأ المنشاوى فى القراءة بمقام "البياتى"، ستشعر كأنه يقرأ من مقام "الصبا"، لأنه كان يضفى الخشوع على إحساس المقام حتى ولو كان فى هذا المقام قوة أو فرح، سيغلب عليه إحساس الخشوع.

وتابع خبير المقامات الصوتية، أنه عندما يذهب المنشاوى إلى مقام "الرست"، يبدع فى جمله النغمية قرارًا وجوابًا، ثم يذهب إلى مقام "الهزام"، والذى كان يطنه البعض أنه مقام "السيكا"، لكن الحقيقة أنه كان يستخدم مقام "الهزام" الذى يتضمن فيه فرع "الحجاز".

واستطرد، أنه على الرغم من أن مقام "الرست" هو مقام الفرح، إلا أنك تشعر فيه مع المنشاوى بالبكاء، من كثرة الخشوع فى إحساسه وصوته، مضيفًا أن الغريبة أنه عندما يصعد المنشاوى إلى مقام "الحجاز" أو "الشاهيناز"، وهو مقام القوة، لكنه كان يضفى عليه إحساس البكاء.