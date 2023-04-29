جدة - نرمين السيد - وشوهد لاعب كرة القدم السابق وهو فى مطار ميامى الدولى قادما من إسبانيا، ومن المقرر أن يبقى فى مدينة فلوريدا لبضعة أيام. ووفقا لاتفاقية الحضانة مع شريكته السابقة شاكيرا، يحق لبيكيه قضاء 10 أيام شهريا مع أطفاله ميلان وساشا. وفى وقت سابق كشفت صحيفة La Vanguardia الإسبانية، أن شاكيرا تحتفظ بأطفالها فى جميع فترات الراحة المدرسية، بما فى ذلك عيد الشكر وعيد الميلاد وعطلة الربيع، وأن الأطفال يدعمون والدتهم وقد رأوا مدى معاناتها خلال العام الماضى، لذلك رفضوا مقابلة والدهم وقضاء الوقت مع صديقته كلارا شيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انفصاله عن شاكيرا.. بيكيه يصل إلى ميامى لرؤية أطفاله (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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