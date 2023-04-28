رحلة مثيرة لرجل من ذوى الهمم إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وبدأ جون ماكفول، رحلته إلى الفضاء، لمعرفة مدى إمكانية أن يذهب الأشخاص من أقرانه لخوض نفس التجربة، والإعاقات التى قد تقابلهم.
وفور انطلاق الرحلة، تعرض أول رائد فضاء من ذوى الهمم لانعدام الوزن لأول مرة فى حياته، وبعد أقل من دقيقة وجد نفسه ملقيا على أرضية الطائرة، وبعدها بدأ يصعد للسقف.
يذكر أن "جون" تعرض فى سن الـ 19 لحادث دراجة نارية، وفقد ساقه، ويستخدم حاليا طرفًا اصطناعيًا عالى التقنية، وعملت وكالة الفضاء الأوروبية (Esa) على تدريبه للمشاركة فى دراسة رائدة لتقييم كيفية جعل رحلات الفضاء فى متناول الأشخاص ذوى الإعاقات الجسدية.
ويعرف عن الشاب حبه للمغامرة، ففى عام 2008 نافس فى دورة الألعاب البارالمبية، فى حدث ألعاب القوى النهائى 100 متر رجال، وفاز بالميدالية البرونزية.
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