قادة صناعة السيارات فى العالم يبحثون فى فيينا برامج تحول الطاقة

وقالت الجمعية النمساوية لمهندسى السيارات، إن صناع السيارات ناقشوا التحدى المتمثل فى الحياد المناخى، وكيف سيكون من الضرورى أن تظل منفتحا على جميع الحلول المحتملة إذا كان الهدف هو الوصول إلى قطاع نقل محايد مناخيا.
حضر الندوة حوالى 1000 مشارك دولى واستمعوا إلى أكثر من 80 متحدثا يتناولون موضوعات مثل الوجود المتوازى لأنظمة قيادة مختلفة، مثل المحركات الكهربائية وخلايا الوقود ومحركات الاحتراق الداخلى، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل الوقود الإلكترونى والهيدروجين والكهرباء.
وشملت ندوة فيينا الدولية للسيارات عددا من العروض التقديمية على أنظمة التخزين، مثل البطاريات وحلول الهيدروجين، إلى جانب إقامة معرض تجارى ضم أحدث التقنيات والتطورات من صانعى السيارات ومورديهم.
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