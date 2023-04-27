منطقة إيطالة تحدد عدد الزوار وأيام إقامتهم

جدة - نرمين السيد - ولجأت تلك المنطقة لذلك القرار لأجل منع السياحة المفرطة، وذلك من خلال فرض بعض القيود الغريبة.

وفرضت على الزوار قضاء ليلة واحدة، كما وضعت حد أقصى لأعدادهم بالإضافة إلى حظر فتح أى أماكن إقامة جديدة.

وتقع تلك المنطقة على الحدود الإيطالية مع النمسا، ويحرص الأفراد على زيارتها لمشاهدة القمم الصخرية الرائعة التى تتوهج باللون الوردى عند غروب الشمس، وفقا لموقع "CNN".

واستهدفت تلك القوانين التنزه ورؤية الأماكن الجميلة فقط دون تسبب أى زحام مرورى وصعوبة العثور على أماكن للعيش.

ويمنع القانون، الذى سُن فى سبتمبر 2022، أى شخص من فتح مسكن جديد، أو إضافة المزيد من الغرف من دون الحصول على إذن من السلطات المحلية.