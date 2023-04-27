مطعم برجر أمريكى يستعين بزيت يزيد عمره عن 100 عام

جدة - نرمين السيد - ويلجأ مطعم يدعى "داير برجر" بمدينة ممفيس إلى استخدام نفس الزيت منذ عام 1912.

وأشار صاحب المطعم "كيندال روبرتسون" إلى أن الزيت يتم استخدامه منذ عام 1912 أى ما يزيد عن 100 عام، معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيسى وراء جودته ومذاقه الشهى.

وقال كيندال: "إن الزيت يتم تصفيته يوميا، لكنه على الرغم من ذلك لا يزال يحتوى على العديد من الجزيئات من عام 1912".

ومنذ تأسيس المطعم بدأ المطعم فى عملية تطوير طهى سرية للبرجر، معتقدا صاحبه بأن السر يكمن فى زيت الطهى مؤكدا أن اختلاط عصارة البرجر المتواجدة فى الزيت مع شرائح البرجر المطهى يضيف له نكهة مميزة.