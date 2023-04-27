بسبب خوفه من الموت.. أمريكى يخسر 152 كيلو جراما من وزنه

جدة - نرمين السيد - ويدعى الرجل "كول بروشاسكا" الذى يعيش فى كارولينا الجنوبية، بسبب فقدان 152 كيلو جراما من وزنه.

وأشار إلى أن الأفراد حوله لم يؤمنوا به وبقدرته على فقدان وزنه، لذا قرر تحدى هؤلاء لخسارة وزنه بعد بلوغه 270 كيلو جرام.

وقال: "لا أريد أن أموت صغيرا"، وبدأ بعدها يتبع حمية غذائية صحية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومى، ونجح فى خسارة 152 كيلو جراما من وزنه.

ولكن رحلته فى خسارة الوزن تركت له جسد مترهل بشكل لا يصدق، وحصل على دعم المتابعين.