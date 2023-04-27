جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Tecno Spark 10 4G" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس 6.6 بوصة ودقة وضوح 720x1612 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا ثنائية فى الخلفية، حيث تتمتع بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل وبتقنية "PDAF" وكاميرا ثانية للعمق بدقة 0.08 ميجابيكسل وفلاش ليد مزدوج، تقنية HDR وتصوير بانورامى، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت رام، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدر 18 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكنو تعلن رسميا عن هاتفها الجديد «Spark 10 4G» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.