بحث علمى: الساعات الذكية والهواتف قد تساعد فى علاج مرضى الشلل الرعاش

جدة - نرمين السيد - وأوضح البحث أنه يمكن لهذه التقنية أن توفر للباحثين طرقًا أكثر موضوعية واستمرارية لقياس المرض؛ ما يسمح بتقديم علاجات جديدة إلى السوق بشكل أسرع ، وخاصة للمرضى فى المراحل المبكرة من المرض.

ومرض الشلل الرعاش، هو مرض يصيب الدماغ وتم تطوير معظم الأدوية المستخدمة لعلاجه فى القرن الماضى وكان تعقيد المرض والقيود المفروضة على التدابير الحالية حواجز أمام العلاجات الجديدة.

كما يمكن أن تختلف أعراض مرض الشلل الرعاش بشكل كبير من مريض لآخر، والأدوات المستخدمة تقليديا لتتبع المرض ذاتية وعرضية ويتم جمعها فقط أثناء زيارات العيادة، ما يحد من المعرفة بكيفية تأثير مرض الشلل الرعاش على حياة الأشخاص اليومية.

وكان الباحثون فى جامعة روتشستر الأمريكية، روادًا فى تسخير تقنيات الصحة الرقمية مثل التطبيب عن بُعد والأجهزة القابلة للإرتداء والمراقبة عن بُعد وتطبيقات الأجهزة المحمولة لتحسين الوصول إلى الرعاية وإجراء التجارب السريرية اللامركزية وفى عام 2015، تعاون طبيب الأعصاب راى دورسى وفريق CHeT من URMC مع Sage Bionetworks لإطلاق أول تطبيق بحثى للهواتف الذكية لمراقبة مرض الشلل الرعاش فى الوقت الفعلى ومنذ إطلاق هذا التطبيق، أدى انتشار الساعات الذكية والتحسينات التكنولوجية، لا سيما فى الجيروسكوبات ومقاييس التسارع التى يمكنها قياس الحركة بدقة أكبر، إلى زيادة الإمكانات البحثية لهذه الأجهزة.

وفى الدراسة الحالية ، قام الباحثون فى مواقع متعددة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة بتجنيد 82 فردًا مصابين بأعراض مبكرة من مرض الشلل الرعاش، و50 من الضوابط المطابقة للعمر وتتبعهم لمدة 12 شهرًا وقام المتطوعون فى الدراسة بارتداء مستشعرات من الدرجة البحثية، أثناء إجراء تقييمات موحدة فى العيادة.

وفى المنزل، قام المشاركون بارتداء الساعة الذكية لمدة 7 أيام بعد كل زيارة للعيادة وأكملوا المهام الحركية والكلامية والمعرفية على الهاتف الذكى كل أسبوعين وتتبع تطبيق الهاتف الذكى سرعة تسجيل الإصبع، والأداء فى المهام الإدراكية، والكلام، بينما كانت الساعة الذكية قادرة على قياس حركة الذراع، ومدة الهزات، وميزات المشى وتمكن الباحثون من اكتشاف الميزات الحركية وغير الحركية التى اختلفت بين الأفراد الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش المبكر والضوابط المتطابقة مع العمر.