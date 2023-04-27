لاعتبارات بيئية.. الملك تشارلز يرفض تسمية صالة الوصول 5 بمطار هيثرو بإسمه

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر حكومية إن الرفض جاء بسبب "اعتبارات بيئية" بسبب المشاكل بين سكان الحى وسلطة المطار حيث يرغب سكان الحى فى نقل المطار، مشيرًا إلى أن بطاقة الأمتعة ستشير بدلًا من ذلك إلى يوم التتويج الذى يوافق 5 يونيو القادم، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وبحسب ما ورد، فقد رفض الملك تشارلز خطة مطار هيثرو لإعادة تسمية المبنى رقم 5 بإسمه حيث تسبب تردد الملك فى اتخاذ القرار بسبب عدم إمكانية التحدث إلى الوزراء، فرفضه قصر باكنجهام دون التسبب فى إحراج عام.

كان من المقرر أن يتم الاحتفال بالتتويج من خلال إعادة تسمية مطار هيثرو للصالة بإسم الملك الجديد، والذى يأتى بعد ما يقرب من عقد من إعادة تسمية الصالة 2 بإسم صالة الملكة اليزابيث.

وقال مصدر حكومى لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الملك عارض العرض بشدة بسبب "اعتبارات بيئية"، بينما قال مصدر آخر إنه تم رفضه بسبب عدم وجود صلة بين المطار والملك.