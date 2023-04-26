قناة الناس.. معلومات تعرفها لأول مرة عن الإمام الليث (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال يوسف أسامة، الباحث الأثرى فى برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، إن الإمام الشافعى عندما وصل مصر عام 199 هجريًا، وقف على قبر الإمام الليث وقال: "لله درك يا إمام لقد حُزت 4 خصال لم يكملهن عالم، العلم والعمل والزهد".





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