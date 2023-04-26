بأقمار الاتصالات الاصطناعية.. الصين تكشف عن خطتها لاسكتشاف الفضاء

جدة - نرمين السيد - تبدأ الصين بناء أقمار اتصالات اصطناعية ستعمل بحلول عام 2030 كجسر للتواصل بين البعثات إلى القمر والكواكب الأخرى، إضافة إلى عمليات برية كوكب الأرض، بحسب ما ذكرته "وسائل إعلام رسمية صينية".





حيث نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وو يانهوا، كبير المصممين فى البرنامج الفضائى الصينى، قوله إن قمر رائدًا لمجموعة الأقمار الاصطناعية سيدعم برنامجًا صينيًا حاليًا لاستكشاف القمر وبناء المحطة الدولية لأبحاث القمر.

ويتم إطلاق قمر اصطناعى للاتصالات بين الجانب البعيد من القمر والأرض عام 2024 لمساعدة بعثات الفضاء غير المأهولة إلى القمر خلال العقد الحالى، وايضًا لبناء مجموعة الأقمار الصناعية التى يطلق عليها "اسمتشيوتشياو ـ 2"، أى جسر العقعق، المسمى باسم قصة أسطورية من التراث الصينى.

وتعتزم الصين فى ذلك العام إطلاق المسبار تشانج آه ـ 6 لجلب عينات من القمر، من حوض قديم فى الجانب البعيد من القمر، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وستطلق الصين المسبار تشانج آن ـ 6 عام 2026 تقريبًا لاستكشاف الموارد بالقطب الجنوبى للقمر بهدف بحث أمكانية سكن الإنسان بشكل مستدام على القمر، وسيتبع ذلك إطلاق بعثة المسبار تشانج آه، 8 فى حدود عام 2028، وتستهدف الصين إنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول 2030.