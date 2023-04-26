«الميزات الإضافية».. حيلة إيلون ماسك لفرض الضرائب على مستخدمى تويتر

فبعدما أطلقت تويتر ميزة الاشتراكات المدفوعة التى تسمح لمنشئ المحتوى بعرض معلومات خاصة للذين يشتركون بصفحته مقابل 8 دولارات شهريًا تعود بالربح على منشئ المحتوى وعلى منصته أيضًا، غرد ماسك مروجًا لتمكين هذه الميزة لكن الأمر الذى أثار ضجة عارمة هو مشاركته لصورة شاشة تظهر عدد الذين انضموا للاشتراكات المدفوعة فى حسابه الشخصى منذ 10 أيام فقط، وبلغ عددهم 25 ألف مشترك، أى أن الملياردير يتاقاضى 100 ألف دولار شهريًا عن تغريداته، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وأوضح رائد سمور، الخبير فى أمن وتكنولوجيا المعلومات أن ماسك يسعى بإجراءاته ليحاكى "تويتر" منصة "وى تشات " الصينية.
وأشار سمور إلى أن منصة التواصل يجب أن يميزها الاستقرار، وهذا لم يحدث فى تويتر.
وأضاف الخبير فى أمن وتكنولوجيا الكعلومات أن اضطراب تويتر الرقمى اتجاه نحو الهاوية، ويفقد المستخدمين شعورهم بالطمأنينة.
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