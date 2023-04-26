اليوم العالمى للملكية الفكرية.. ضوابط وجهود مصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للملكية الفكرية وتأتى أهمية هذا اليوم من منطلق توعية الجمهور بأهمية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية. مصر وحماية حقوق الملكية الفكرية وفى هذا الإطار تحرص مصر دائما على حماية حقوق الملكية الفكرية بعدما أعلن مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصرى للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر. الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية ويتوافق هذا المشروع مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. الجهاز المصرى للملكية الفكرية ويهدف الجهاز المصرى للملكية الفكرية إلى: - إعداد وتحديث ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل حقوق الملكية الفكرية وتسجيلها. - إعداد قواعد متكاملة للبيانات والمعلومات وتوظيفها فى تطوير منظومة الملكية الفكرية. - تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تسجيل اختراعاتهم وإبداعاتهم، لاستغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

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