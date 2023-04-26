بيل جيتس: روبوتات الدردشة ستتمتع بقدرات تعليمية شبيهة بالإنسان

جدة - نرمين السيد - نظرًا لتزايد شعبية روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعى مثل «Bing» من مايكروسوفت و«Bard» من جوجل و«ChatGPT» من OpenAI كل يوم، حذر العديد من خبراء التكنولوجيا باستمرار من مخاطر الذكاء الاصطناعى. ومع ذلك، فإن بيل جيتس، واثق تمامًا من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

أوضح جيتس، فى منشور مفصل فى مارس، كيف يتحمل الذكاء الاصطناعى مخاطره، لكنه سيكون مفيدًا فى النهاية للبشر وستزول حدوده قبل أن نعرفه.

والآن، أثناء حديثه فى قمة ASU + GSV أمس الثلاثاء، قال بيل جيتس إن روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعى ستتمتع بالقدرة على المساعدة فى تعليم الطلاب فى المستقبل.

ليس هذا فحسب، بل يشعر الملياردير أيضًا أن روبوتات الدردشة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى ستثبت أنها "جيدة مثل المعلمين البشريين".

وقال "إن الذكاء الاصطناعى سيصل إلى هذه القدرة، ليكون معلمًا جيدًا مثل أى إنسان آخر".

وأوضج الشريك المؤسس لشركة "مايكروسوفت" أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساعد فى تعليم الأطفال القراءة فى أقل من 18 شهرًا.

وأضاف أن روبوتات الدردشة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى "تجيد القراءة والكتابة" بشكل لا يصدق وستساعد فى تعليم الطلاب تحسين قراءتهم وكتابتهم بطرق جديدة.

واستكمل جيتس: "فى البداية، سنفاجأ كثيرًا بالكيفية التى يساعد بها ذلك فى القراءة - كونك مساعدًا لأبحاث القراءة - وإعطائك ملاحظات حول الكتابة"، مضيفًا: "ستأتى أنظمة الذكاء الاصطناعى كمساعد للمعلم وإبداء الرأى حول الكتابة، وبعد ذلك سيقومون بتحسين ما يمكننا القيام به فى الرياضيات".