OpenAI تطلق ضوابط جديدة لـ سجل الدردشة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى منشور على مدونتها إن أى دردشات تحدث أثناء تعطيل سجل الدردشة لن تُستخدم لتدريب نماذج "OpenAI" أو الظهور فى الشريط الجانبيى "السجل".

وأشارت "OpenAI" إلى أنها ستحتفظ بالدردشات الجديدة لمدة 30 يومًا، لكنها ستراجعها فقط إن كان من الضرورى مراقبة إساءة الاستخدام.

وتأتى عناصر التحكم الجديدة بعد خطأ منح مستخدمى ChatGPT وصولًا لمدة قصيرة إلى سجلات محادثات الأشخاص الآخرين الشهر الماضى، فأصبحت إيطاليا أول حكومة تحظر برنامج الدردشة الذكى الذى بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بحسب ما ذكره موقع