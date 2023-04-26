قناة الناس.. الدكتور أيمن الحجار يوضح كيف وصلتنا السنة النبوية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عيد الحجار، الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمتخصص فى علوم الحديث، فى برنامج "مع الناس"، الذى يقدمه الدكتور أسامة رسلان على قناة الناس، إن توثيق السنة النبوية بدأ فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن التشكيك الذى حدث كان نتيجة عدم فهم طبيعة المراحل التى مر بها هذا التوثيق".





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