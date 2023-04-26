جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى برنامج "البيت"، مع الإعلامية سالى سالم، على قناة الناس، إن الإنسان الذى يصل رحمه يتصل بالله سبحانه وتعالى، حيث يصل قلبه بالله عز وجل، لافتًا إلى أن من يقطع رحمه فيقطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. ثواب عظيم لصلة الرحم فى الدنيا والآخرة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.