بشرى سارة لمستخدمى واتساب حول العالم.. التطبيق يطرح ميزة فريدة

جدة - نرمين السيد - ووفر واتساب للأشخاص على مستوى العالم إمكانية تبادل الرسائل بمنتهى السلاسة عبر كل أجهزتهم، مع الاحتفاظ بمستوى الخصوصية والحماية نفسه.

وأشار واتساب إلى أنه اليوم بصدد تحسين الخصائص التى تدعم تعدد الأجهزة على نحو أكبر من خلال توفير القدرة على استخدام الحساب الواحد فى واتساب على عدة هواتف.

ووفقًا لواتساب المملوك لشركة ميتا، فإن هذه الخاصية مطلوبة بشدة من المستخدمين، حيث يمكن من خلالها الآن ربط الهاتف كواحد من 4 أجهزة إضافية بحد أقصى، مثلما يحدث عند ربط واتساب فى متصفحات الويب، والحواسيب اللوحية والحواسيب الشخصية، بحسب ما نشره موقع "aitnews" التقنى.

يشار إلى أن كل هاتف مرتبط بواتساب على نحو مستقل، مما يضمن ان الرسائل الشخصية ووسائطك المتعددة والمكالمات مشفرة تمامًا بين الطرفين، وإذا يظل الجهاز الأساسى غير نشط لفترة طويلة، فيتم تسجيل الخروج تلقائيًا من جميع الأجهزة المصاحبة.