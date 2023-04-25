قناة الناس.. نصائح ذهبية للمواظبة على الطاعة بعد شهر رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى تمام، أستاذ الفه بجامعة الأزهر، فى برنامج "حواء"، الذى تقدمه الإعلامية سالى سالم، على قناة الناس، نصائح ذهبية من أجل المواظبة على الطاعة بعد شهر رمضان.





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