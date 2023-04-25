حساب إيلون ماسك «غير المعلن» يثير الجدل على «تويتر»

جدة - نرمين السيد - وأثار صاحب تويتر، الحيرة حول ما إذا كان قد أنشاء حسابًا آخر غير معروف، يغرد من خلاله ابنه البالغ من العمر عامين، بحسب ما نشره موقع "Insider".
ونشر إيلون ماسك تغريده مرفقة بلقطة شاشة فى حسابه على "تويتر" لإرشاد المغردين بكيفية تفعيل الاشتراكات.
وتبدو الصورة عادية لرئيس شركة يروج لمنتجه، إلا أنها أظهرت أيضًا ملفًا شخصيًا يستخدمه فى أعلى يمين الحساب، وتظهر الأيقونة صورة طفل صغير، مما أثار تكهنات بأن هذه الصورة ربما تعود لابنه الصغير، بحسب ما ذكرته "العربية".
وتعود الصورة لحساب يحمل اسم "Elon Test" يتابعه حوالى 27 ألف شخص، وفى واحدة من تغريداته، يناشد صاحب الحساب مستخدمى "تويتر" بمتابعته، وكانت أخر تغريدة يوم الإثنين الماضى، حيث غرد صاحب الحساب قائلًا: "سأبلغ الثالثة أخيرًا فى 4 مايو!"، وهو تاريخ ميلاد ابن إيلون ماسك الصغير.
وحصدت التغريدة عددًا كبيرًا من التعليقات، بين مهنئين بمناسبة عيد ميلاد ابنه، وآخرين يسألونه "لماذا لم يعلن عن هذا الحساب من قبل؟!".
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