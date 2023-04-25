قناة الناس.. الدكتور هانى تمام: صيام الست من شوال ثوابه عظيم جدًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى برنامج "حواء"، الذى تقدمه الإعلامية سالى سالم، على قناة الناس، إن صيام رمضان فرض على المسلم، بينما صيام الست من شوال نفل "سنة"، وثوابه عظيم جدًا، ذاكرًا قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصام الضهر".





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