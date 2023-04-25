ما هى قصة «شفرة الأرقام» المنتشرة عبر السوشيال ميديا؟

جدة - نرمين السيد - تريند الأرقام

وبدأ بعض رواد السوشيال يتساءلون عن دلالة تلك الأرقام المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وما دلالتها؟.

وانتشر الكثير من المنشورات التى تضمن تلك الأرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى تحول الأمر إلى تريند جديد.

دلالة الأرقام

وتبينت الأرقام أنها عبارة عن شفرة يتم ترجمتها إلى عبارات تشير إلى الإعجاب بشخص آخر بدلا من الإفصاح عن الأمر بشكل صريح.

ويشير رقم 900 الذى يسبق الحروف إلى عبارة "I love" أى أنا أحب، ولكن الأرقام من 1 لـ 26 تدل على الحروف الأبجدية الإنجليزية والتى ترمز إلى أول حرف من الشخص المقصود بالرسالة.

تغريدات تويتر

وبدأ المغردون عبر حساباتهم على تويتر يتساءلون عن معنى تلك الأرقام، كما سخر آخرون من التريند بتعليقات كوميدية.

وعلق مستخدمو تويتر على تريند الأرقام: "أنا مخدتش دور فى كشف الأرقام اللى نازل"، "وأنا محدش ناوى يلمحلى بالأرقام دى"، "لما نكون من الجيل القديم ومش فاهمين إيه الأرقام دى".