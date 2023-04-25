خطوات حذف الصور من «iCloud» والاحتفاظ بها فى أيفون

جدة - نرمين السيد - وتحرص الشركة على استخدام تلك المساحة لحفظ النسخ الاحتياطية والصور ومقاطع الفيديو، ولكن فى حالة الحصول على المزيد من السعة التخزينية يمكن للمستخدمين الترقية إلى إحدى الخطط المدفوعة.

فعند حذف أى صورة مخزنة فى "آيكلاود" عبر جهاز واحد ستحذف هذه الصورة من أجهزة أبل الأخرى المتصلة بمعرف أبل ومن آيكلاود.

ولكن عند الرغبة فى حذف الصور من آيكلاود مع الاحتفاظ بها على هواتف أيفون، نحتاج إلى إيقاف تشغيل مزامنة صور آيكلاود فى أيفون أو أجهزة أبل الأخرى المتصلة بمعرف أبل.

وللقيام بذلك نحتاج إلى الاستعانة ببعض الخطوات، منها:

-الانتقال إلى الإعدادات فى هاتف أيفون.

-الضغط على اسم المستخدم فى أعلى الشاشة.

-الضغط على خيار آيكلاود من القائمة التى تظهر للمستخدم.

-النقر فوق خيار الصور.

-إيقاف تشغيل خيار مزامنة الجهاز من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ويمجرد إيقاف مزامنة الصور، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول لـ "آيكلاود" من خلال الكمبيوتر واختيار علامة تبويب الصور وتحديد المرغوب فى حذفها.

وبعد الحذف تنتقل الصور ومقاطع الفيديو إلى ملف المحذوف مؤخرا فى كل من أيفون وآيكلاود وستحذف نهائيا بعد 30 يوما مما يسمح باستعادتها مرة أخرى.

ولكن فى حالة حذفها نهائيا نحتاج إلى الانتقال لملف المحذوف مؤخرا ثم تحديد الكل واختيار حذف.