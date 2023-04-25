معهد الفلك: لا تأثير سلبى للعاصفة الجيومغناطيسية على المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية انتهاء العاصفة الجيومغناطيسية، الأقوى حتى الآن منذ بداية دورة النشاط الشمسى الـ25 الأحد الماضى، ولم تتسبب فى إحداث أى أضرار، وجارى حاليًا متابعة نتائج تأثيراتها.





وذكر المعهد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) اليوم الثلاثاء، أنه غالبًا فى مثل تلك الحالات أى تأثير سلبى للعاصفة يكون فى المناطق شمال خط عرض 40، وهى بعيدة عن منطقتنا.

وحول تفاصيل العاصفة، أوضح أنه يوم الأحد 23 أبريل الجارى الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بدأت عاصفة جيومغناطيسية هى الأقوى حتى الآن منذ بداية دورة النشاط الشمسى الـ25 تضرب الأرض، وأمكن رصد الشفق القطبى الدال عليها من الصين وبرلين بألمانيا وجنوب فرنسا وبولندا.

وأضاف انه نتيجة لقوة العاصفة واستمرارها عدة ساعات أمكن رؤية الشفق القطبى فيما بعد فى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خطوط العرض المتوسطة، حيث تم مشاهدته فى (كارولينا الشمالية، ويوتا، وكولورادو، ونيو ميكسيكو، وكاليفورنيا وأوكلاهوما).

وتابع أن مرصد الشمس الديناميكى (SDO) رصد انطلاق المقذوفات الكتلية والتى تسمى (coronal mass ejection (CME)) من الفئة (M2) والتى انطلقت من الشمس يوم 21 أبريل الجارى من نصف الكرة الشمسى الجنوبى، ومع الوقت تأكد توجهها نحو الأرض وتم رصد موجات راديو من الفئة الثانية، حيث تم حساب سرعتها لتصل إلى 580 كم/الثانية.

ولفت إلى أنه بحسب بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى الأمريكية (NOAA)، فإنه تم توقع وصول العاصفة الجيومغناطيسية فى الساعات الأولى من يوم 24 أبريل الجارى.

وأشار إلى أن الحسابات الأولية كانت تشير إلى أن العاصفة المغناطيسية ستكون من الفئة (G1)، مع اقتراب العاصفة تم تأكيد وصولها إلى الأرض وزيادة تصنيف قوتها لتصل إلى (G4).

وذكر أنه يتم تصنيف العواصف الشمسية الجيومغناطيسية بالرمز (Gx)، حيث يمثل حرف (x) بأرقام من 1 إلى 5، ويشير رقم (1) للعاصفة الأضعف والتى قد تحدث بعض التغيرات الضعيفة جدًا فى شبكات الكهربائية وأنظمة الاتصالات وقد يصل تأثيرها لمناطق فوق خط عرض 45 درجة.

بينما الرقم (5) يشير للعاصفة شديدة القوة والتى قد تتسبب فى حدوث انهيار لأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الفضائية وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وقد تصل أضرارها إلى خطوط عرض فوق 40 درجة.

والعاصفة الجيومغناطيسية عبارة عن اضطراب مؤقت فى الغلاف المغناطيسى الذى يحيط بالكرة الأرضية؛ بسبب اصطدام الريح الشمسية فالزيادة فى ضغط الريح الشمسية تكبس الغلاف المغناطيسى للأرض والمجالات المغناطيسية للريح الشمسية تتفاعل مع المجال المغناطيسى للأرض وتنتقل الطاقة الزائدة إلى طبقة الماجنيتوسفير.