فيفو تكشف رسميا عن هاتف «Y78 Plus»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "vivo Y78 Plus" بشاشة منحنية من نوع "AMOLED" وبقياس 6.89 بوصة، وبوضوح "FHD +".

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما يمكن إعادة شحنه بقوة 44 وات.

يقترن مع ذاكرة وصول عشوائى 8 أو 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين أساسية داخل الجهاز إما 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويزود الهاتف مع مستشعر رئيسى فى اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 مع تقنية التثبيت البصرى OIS، وإمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل ويقترن مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، كما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.0.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر هاتفها الجديد للبيع بدءا من غدا الأربعاء بسعر مناسب يبلغ 230 دولارا، وبألوان عدة منها الأزرق والأصفر والأسود.