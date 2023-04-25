للحفاظ على حيوان وحيد القرن.. مليونير ينفق كل مدخراته

جدة - نرمين السيد - وحارب جون هيوم الذى يعيش فى جنوب إفريقيا الصيد الجائر لتلك الحيوانات، مشيرا: "لم يبق لدى أى شىء، باستثناء ألفى وحيد قرن وثمانية آلاف هكتار من الأراضى".

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تعد موطنا لحوالى 80% من حيوانات وحيد القرن فى العالم، لكنها أصبحت بؤرة ساخنة للصيد الجائر لاستخدام قرونها فى الطب التقليدى.

وقال: "صرفت كل المدخرات التى جمعتها طيلة حياتى فى محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات على مدى 30 عاما .. لقد نفدت كل نقودى".

وأضاف أنه خلال العام الماضى قتل حوالى 450 من وحيد القرن فى جنوب إفريقيا، لافتا إلى أنه على مر السنوات أنفق 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التى وقع فى حبها صدفة.