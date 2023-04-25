جدة - نرمين السيد - وحارب جون هيوم الذى يعيش فى جنوب إفريقيا الصيد الجائر لتلك الحيوانات، مشيرا: "لم يبق لدى أى شىء، باستثناء ألفى وحيد قرن وثمانية آلاف هكتار من الأراضى".
وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تعد موطنا لحوالى 80% من حيوانات وحيد القرن فى العالم، لكنها أصبحت بؤرة ساخنة للصيد الجائر لاستخدام قرونها فى الطب التقليدى.
وقال: "صرفت كل المدخرات التى جمعتها طيلة حياتى فى محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات على مدى 30 عاما .. لقد نفدت كل نقودى".
وأضاف أنه خلال العام الماضى قتل حوالى 450 من وحيد القرن فى جنوب إفريقيا، لافتا إلى أنه على مر السنوات أنفق 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التى وقع فى حبها صدفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للحفاظ على حيوان وحيد القرن.. مليونير ينفق كل مدخراته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.