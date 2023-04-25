«واتساب» يتيح خاصية شبيهة بـ «تليجرام».. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - تعمل منصة "واتساب" على تغيير تدريجى فى كيفية استخدام تطبيق المراسلة الخاص بها، حيث قدمت الشركة مؤخرًا المجتمعات على المنصة، وتستعد الآن للسماح لك بإنشاء قنوات، تمامًا مثل تيليجرام، كما يقال أن تطبيق المراسلة يخطط لإجراء تغييرات طفيفة فى واجهة المستخدم لمستخدمى أندرويد.





وفقًا لموقع WABetaInfo، يسمح واتساب قريبًا للمستخدمين بإنشاء قنوات، والتى ستكون لبث المعلومات، وسيكون الأشخاص قادرين على الاشتراك فى أى قناة للأخبار أو التحديثات.

على سبيل المثال، يحتوى تليجرام على قنوات لصفقات الإلكترونيات وتحديثات البرامج لهواتف شاومى، والمزيد.

تعد هذه الميزة فرصة جيدة لمنشئى المحتوى للوصول إلى جمهور أكبر لأن "واتساب" يستخدمه الملايين من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم.

هل يمكن استخدام ميزة "واتساب" الجديدة؟

لا تزال الميزة قيد التطوير وقد تم رصدها فى نسخة WhatsApp beta لـ iOS بإصدار 23.8.0.75، ولقد تم رصدها بالفعل فى تحديث واتساب بيتا" لـ أندرويد 2.23.8.6.

لذا، سيكون مستخدمو الإصدارات التجريبية من التطبيق قادرين على اختبار الميزة الجديدة.

ووفقًا للمصدر، يخطط التطبيق المملوك لشركة "ميتا" لإطلاق ميزة القنوات فى المستقبل القريب.

كيف سيعمل ذلك وماذا عن الخصوصية؟

توضح لقطت الشاشة عبر موقع "WABetaInfo" أن واتساب سيغير اسم علامة التبويب "الحالة" إلى "التحديثات"، وسيتمكن المستخدم من رؤية قائمة بالقنوات وحالتهم فى نفس القسم.

سيكون عملية إنشاء ومتابعة القناة بسيطة، تمامًا مثل تليجرام، كما يقول المصدر المذكور إن مستخدمى واتساب سيتحكمون دائمًا فى القنوات التى يرغبون فى الاشتراك بها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخفاء أرقام الهواتف ومعلومات المستخدم الذى ينضم إلى قناة من المشاركين الآخرين فى المجموعة، ومع ذلك، فإن الرسائل المستلمة داخل القناة لن تكون مشفرة من نهاية إلى نهاية، لأن هذا سيتعارض مع مفهوم النشر الواحد للقنوات، ولكن هذا لن يؤثر على التشفير من نهاية إلى نهاية للرسائل الخاصة، مما يعنى أن محادثاتك الشخصية والجماعية ستظل خاصة كالمعتاد.

وفيما يتعلق بالخصوصية، لن يتمكن أى شخص من رؤية من تتابع، بغض النظر عما إذا كنت قد أضفت أى شخص كجهة اتصال أو لا، كما أن الأشخاص لن يشاهدوا أى "توصيات أو رسوم بيانية اجتماعية" تروج لقناة معينة.