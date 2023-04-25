الصين تشارك عينات قمرية وتخطط لاستكشاف الطباعة ثلاثية الأبعاد على القمر

جدة - نرمين السيد - وخلال حفل تدشين يوم الفضاء فى الصين فى "خفى"، حاضرة مقاطعة آنهوى، قالت الإدارة إن الصين قدمت لفرنسا 1.5 جرام من عينات قمرية لأغراض علمية عندما زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الصين فى وقت سابق من الشهر الجارى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينجوا).

وذكرت الإدارة أنه خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الصين فى فبراير 2022، قدمت الصين لروسيا 1.5 جرام من عينات قمرية لإجراء أبحاث علمية، مضيفة أنه فى مارس 2023، خلال زيارة الرئيس الصينى "شى جين بينج" إلى روسيا، تعاملت روسيا بالمثل، حيث أعطت الصين نفس الكمية من العينات القمرية للأبحاث العلمية.

وكانت العينات القمرية التى تشاركتها الصين مع روسيا وفرنسا هى جزء من العينات التى جلبتها مهمة "تشانج آه-5" فى ديسمبر 2020. وفى الشهر نفسه، أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية لائحة بشأن إدارة العينات القمرية لتشجيع البحث وتعزيز مشاركة النتائج العلمية.

وشارك علماء من دول، مثل أستراليا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد، فى إجراء أبحاث على العينات القمرية التى جمعتها الصين.

وقالت الإدارة إن المشاركة والبحث المشترك بشأن العينات القمرية، طريقة مهمة لدراسة تكوين وتطور القمر واستكشاف العالم المجهول.

وأضافت أن الصين تلتزم دائما بمبدأ الاستخدام السلمى والمساواة والمنفعة المتبادلة لإجراء تبادلات وتعاون فى مجال الفضاء مع دول أخرى حول العالم، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية فى مجال الفضاء الخارجى.

من جهة أخرى، تخطط الصين لاستخدام برنامجها لاستكشاف القمر لدراسة جدوى تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد فى تشييد المبانى على القمر، حسبما أفادت صحيفة تشاينا ديلى اليوم الإثنين.

وحسب "وو وى رن"، عالم بارز فى الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، من المقرر أن يقوم مسبار "تشانج آه-8" باستكشافات ميدانية للبيئة والمكونات المعدنية على القمر، والتأكد من إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

وقال "وو" إنه "إذا رغبنا فى البقاء على القمر لفترة طويلة، سنحتاج إلى تأسيس محطات باستخدام المواد الموجودة على سطح القمر".

وقد بدأت عدة جامعات محلية مثل جامعة تونججى وجامعة شيآن جياوتونج، دراسة التطبيقات الممكنة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر، حسب التقرير الإخبارى من الصحيفة.

وأفادت بأن "تشانج آه-8"، الذى يعقب "تشانج آه-6" و"تشانج آه-7"، سيصبح المسبار الثالث الذى سيوضع على القمر وسط جهود الصين المقبلة لاستكشاف القمر.

وفى السياق، تخطط الصين لإطلاق مهمة "تيانون-2" بحلول عام 2025 تقريبا لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض واستكشاف مذنب، حسبما ذكر خبير بارز بمجال الفضاء اليوم.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء فى الصين والذى يوافق 24 أبريل، قال "تشانج رونج تشياو"، كبير مصممى برنامج الصين لاستكشاف الكواكب وكبير مصممى مهمة "تيانون-2"، إن الهدف الرئيسى لمهمة "تيانون-2" هو إرسال مسبار إلى كويكب قريب من الأرض لجمع عينات.

وأضاف "إذا نجحت المهمة، فستكون هذه هى أول عينات تجمعها الصين من الفضاء بين الكواكب"، لافتا إلى أنه سيتم إرسال سفينة فضاء لتحلق حول الكويكب قبل الهبوط عليه لجمع العينات.

وقال "تشانج" إنه بعد انتهاء هذه المهمة الرئيسية، من المتوقع أن تواصل سفينة الفضاء رحلتها لاستكشاف مذنب فى حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشترى.