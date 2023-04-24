مع اقتراب الامتحانات.. كيف تشجع طفلك على المذاكرة بعد إجازة العيد؟

جدة - نرمين السيد - وتسعى الأمهات للبحث عن الطريقة التى تساعدهن فى تشجيع الأبناء على المذاكرة بنفس حماس بداية الدراسة.

وكشف موقع "oxfordlearning" عن عدد من الطرق التى تساعد فى تحفيز الطفل وجعله مستعدا للامتحانات، ومنها:

-اختيار حافز للطفل:

على الأمهات البحث عن طريقة محفزة للطفل لتشجيعه على المذاكرة وأيضا الاستمتاع بالثقة بنفسه للمذاكرة بنشاط وحب.

-تسهيل وقت الدراسة:

على الأبوين أن يجعلا وقت الدراسة سهلا قدر الإمكان من خلال توفير الفرص المختلفة لإنجاز الدروس، وذلك عن طريقة خلق مكان هادئ خال من الأشياء التى تشغله مثل التليفزيون والتليفوم والكمبيوتر والألعاب.

-عمل جدول وخطة مناسبة:

يجب على الأمهات الجلوس مع الطفل ووضع خطة لإكمال واجباته حتى يتعلم أن يكون ملتزما ومنظما، بالإضافة إلى تحديد الأولويات وضرورة إنجازها.

-إنشاء نظام مكافأة:

يساعد بناء نظام مكافأة مع الطفل فى التطلع للانتهاء من المذاكرة للحصول على الحافظ سواء مشاهدة التليفزيون أو اللعب أو الرسم وغيره.