بشاشة منحنية.. فيفو تعلن عن هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y78 + 5G" بشاشة منحنية من نوع "OLED" وبقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل مزودة بـ OIS وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات. ويطرح هاتف فيفو "Vivo Y78 + 5G" بسعر 232 دولار أى 6000 جنيه مصرى.

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