جدة - نرمين السيد - ونصحت لجنة الغابات المواطنين هناك بعدم محاولة إزالة أعشاشها بأنفسهم، بالإضافة إلى الإبلاغ عند رصدها.
وأشار التقرير الصادر عن لجنة الغابات إلى أن اليرقات المشعرة هددت سلامة المواطنين على مدار سنوات.
وأوضح التقرير أن تلك اليرقات وصلت لأول مرة إلى لندن خلال شحنة من أشجار البلوط القادمة من هولندا، وانتشرت فى بريطانيا بكثرة خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".
وأضاف التقرير أن تلك اليرقات تطلق سموم عنها تسمى "ثامينوتوبوين" لأجل الدفاع عن نسفها، كما يمكن أيضا أن تتطلقها فى مهب الريح مما قد يسبب طفح جلدى ونوبات ربو إلى جانب تهيج العين والحلق والقىء والحمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليرقات المشعرة السامة تهدد سكان بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.