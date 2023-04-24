اليرقات المشعرة السامة تهدد سكان بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ونصحت لجنة الغابات المواطنين هناك بعدم محاولة إزالة أعشاشها بأنفسهم، بالإضافة إلى الإبلاغ عند رصدها.

وأشار التقرير الصادر عن لجنة الغابات إلى أن اليرقات المشعرة هددت سلامة المواطنين على مدار سنوات.

وأوضح التقرير أن تلك اليرقات وصلت لأول مرة إلى لندن خلال شحنة من أشجار البلوط القادمة من هولندا، وانتشرت فى بريطانيا بكثرة خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

وأضاف التقرير أن تلك اليرقات تطلق سموم عنها تسمى "ثامينوتوبوين" لأجل الدفاع عن نسفها، كما يمكن أيضا أن تتطلقها فى مهب الريح مما قد يسبب طفح جلدى ونوبات ربو إلى جانب تهيج العين والحلق والقىء والحمى.