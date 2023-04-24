النمل الأبيض يثير الذعر فى سكان بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء مكافحة الحشرات فى بريطانيا من غزو حشرة النمل الأبيض للمنازل البريطانية. وأضافوا أنه تزامنا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، من المتوقع غزو حشرة النمل الطائر أنحاء بريطانيا. وأوضحوا أن انتشار النمل الأبيض الطائر يشير إلى أنه يهدد صلاحية كل المنتجات الخشبية سواء فى البيوت أو المؤسسات. ونصح الخبراء المواطنين بالاستعداد لمكافحة تلك الحشرات قبل دخولها المنازل فى أسراب مروعة.

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