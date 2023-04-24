القاهرة الإخبارية-بعد فصل 11 ألف.. ميتا على أعتاب موجة تسريح جديدة للعاملين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن، مارك زوكربيرج، رئيس ميتا "Meta" أخبر الموظفين بأنه لا يستبعد تنفيذ جولة جديدة لتسريح الموظفين.

وكانت شركة Meta قد قررت فى نوفمبر 2022 تسريح أكثر من 11 ألفا من موظفيها، أو 13% من العاملين فيها.

وكشفت الشركة فى مارس الماضى عن أنها ستُسرح 10 آلاف موظف إضافى.

كما أشار الملياردير الشاب إلى أن شركة التواصل الاجتماعى لا تنوى توظيف موظفين جدد، بنفس السرعة التي كانت تقوم بها قبل أن تبدأ عملية إقالة الموظفين نهاية العام الماضى.