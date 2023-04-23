جدة - نرمين السيد - وذكر الشيخ أحمد سيف الدين، خلال برنامجه "نبى الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عند السيدة عائشة ووجد عندها جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان، وتضربان على الدف ابتهاجًا بيوم العيد، فقال لهما أبو بكر الصديق مستنكرًا: "أمازمير الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!"، فالتفت إليه النبى عليه السلام وقال له: "يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".
وقال سيف الدين، إن النبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا فى هذا الحديث جواز إعلان الفرح بمظاهره المختلفة فى أيام العيد، لأنها تعين على تعظيم شعائر الله تعالى، وتعين على تحبيب الدين لقلوب الناس، وبالذات الأطفال، لذا سن لنا صلى الله عليه وسلم التوسعة على أنفسنا وأهل بيوتنا فى يوم العيد، إظهارًا للفرح دون تكلف.
وأضاف أنه من السنة الاغتسال والتزين والتطيب، وتحسين الهيئة قبل الخروج لصلاة العيد، مؤكدًا أن كل ذلك من التعظيم والابتهاج والفرح بمظاهر العيد، ولفت إلى النبى صلى الله عليه وسلم كان لديه جبة مخصوصة يلبسها فى يوم العيد.
وتابع أنه من السنة تناول الطعام قبل الخروج من المنزل، إذ كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويتناول بضع تمرات قبل الخروج، ويتبادل التهنئة مع أصحابة بالعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس ـ كيف كان رسول الله يُظهر الفرح بالعيد؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.