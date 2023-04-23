الشعور بالفوضى يسود «تويتر» منذ تولى إيلون ماسك قيادة الشركة

جدة - نرمين السيد - سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الضوء على تداعيات اختفاء العلامة الزرقاء لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلة إن هناك زيادة فى الشعور بالفوضى التى تسود "تويتر" منذ أن تولى إيلون ماسك قيادة الشركة.





وأوضحت "بى بى سى": "أن اختفاء العلامة الزرقاء لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اضطر مستخدمى هذا الموقع المهم من مواقع التواصل الاجتماعى للبحث عن طرق أخرى للتحقق من حساباتهم، وسط مخاوف تتزايد حيال إمكانية ظهور نسخ مقلدة من الحسابات التى كانت موثقة بأعداد كبيرة فى الفترة المقبلة". وتابعت: "فى نفس الوقت، منح الرئيس التنفيذى لتويتر وتيسلا إيلون ماسك العلامة الزرقاء لعدد من النجوم والشخصيات البارزة دون أن يطلبوا الحصول عليها مثل الكاتب ستيفن كينج.. كما اختفت التصنيفات المميزة لوسائل الإعلام مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) من على حسابات تلك المنافذ الإعلامية على (تويتر)".

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