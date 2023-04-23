جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن جيتس قوله إن روبوتات المحادثة فى طريقها لتعليم الأطفال القراءة وثقل مهاراتهم فى الكتابة فى غضون عام ونصف. وأضاف: سيصل الذكاء الاصطناعى لتلك القدرة ليصبح معلما جيدا مثل أى كائن بشرى، حيث تستطيع أداة ChatGPT فى الوقت الحالى كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر. وكانت توقعات لـUBS Global Wealth Management أشارت إلى أن سوق أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعى ستنمو بمعدل سنوى مركب 20% ليسجل 90 مليار دولار بحلول 2025.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى سيبدأ قريبا التدريس للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.