قناة الناس تنقل مظاهر أول أيام عيد الفطر بمدينة جيسن فى ألمانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مظاهر أول أيام عيد الفطر المبارك بمدينة "جيسن" بألمانيا.



جدة - نرمين السيد - نقلت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مظاهر أول أيام عيد الفطر المبارك بمدينة "جيسن" بألمانيا. وظهر فى مقطع الفيديو المصلون أثناء التكبيرات فى صلاة العيد.

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