قناة الناس- الدكتور أسامة رسلان: هناك أعمال بسيطة تُدخلك الجنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أشار الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، خلال برنامج "فضائل" الذى يقدمه على قناة الناس، إلى أن هناك أعمالًا بسيطة، لكنها عند الله عظيمة تدُخل الجنة بسلام، كما جاء فى الحديث الصحيح: "إيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".





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