الدكتور أسامة الجندى: هناك فى الشرع عبادات مادية وبدنية (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
وقال الجندى إن الصيام يعنى وقف القلب لله تعالى، والقلب هو سيد الجوارح إن كان القلب لله كانت الجوارح فى حركتها تابعة للقلب، وأتت تصرفات هذه الجوارح موافقة لمراد الله عز وجل.
وأشار مسؤول إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، إلى أن العبادات فى الشرع ليست كلها شعائرية فقط، وإنما هناك عبادات بدنية ومادية، لافتًا إلى من العبادات البدنية والقلبية مع هو الحج، فالإنسان يحج لأنه يريد المغفرة وفتح صفحة جديدة مع الله.
وأضاف: "من العبادات المادية الصدقة وصناعة المعروف والإنفاق والبذل، والإنسان حين يخرج الزكاة، ويترتب على ذلك شئ من الحب والموده بينه وبين الفقير.
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