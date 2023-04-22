قناة الناس.. كيف تمزج بين «جمال شهر رمضان» و «حلاوة العيد»؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الوردانى إن المعاملة مع الله عز وجل لا تعرف النهاية، فإذا انتهيت من عمل فلا تقل وصّلت قل "وصِلت"، مضيفًا أن المحب الحق من يتيقن أن كل نهاية عملًا مع الحبيب بداية جديدة من بديع الود والتقريب.

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