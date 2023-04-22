الفوضى تسيطر على تويتر عقب أزمة «العلامة الزرقاء»

جدة - نرمين السيد - سيطرت حالة من الفوضى على منصة "تويتر" اليوم السبت، بعد 24 ساعة من اختفاء العلامات الزرقاء من الحسابات الموثقة، مع انتشار حالات انتحال الهوية وانتشار للمعلومات الغير صحيحة والمفبركة.





وتمت هذه الخطوة بطلب وإشراف من الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مالك المنصة، الذى تعهد بجعل شركة "تويتر المتعثرة" مربحة بأى وسيلة كانت، والشهر الماضى، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام إمريكية أن ماسك يقدر حاليًا قيمة تويتر بنحو 20 مليار دولار، بعدما كانت القيمة التقديرية 44 مليارًا عند استحواذه على الشبكة الاجتماعية خلال أكتوبر الماضى، بحسب ما ذكرته "العربية".

ويحاول ماسك إجبار المستخدمين على الدفع مقابل خدمات التحقق التى كانت مجانية فى السابق، للشخصيات المعروفة والمشاهير والإعلاميين، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" الإنجليزية.

يشار إلى أن "تويتر" كان لديه حوالى 400 ألق مستخدم موثق بموجب نظام التوثيق الأزرق، الكثير منهم صحافيون ورياضيون وشخصيات عامة، وقد استخدمت عملية التوثيق لتعنى أن الحساب تم التحقق من هوية صاحبه من قبل منصة التغريدات.