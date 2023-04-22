إقبال كبير على حديقة الأزهر فى ثانى أيام عيد الفطر (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" توافد المواطنين على الحديقة للاستمتاع بإجازة العيد. فى سياق متصل، توافد المواطنون على حديقة الحيوان بالجيزة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالطبيعة وبالحيوانات المتنوعة بالحديقة. وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان - الجمعة- إن إدارة حديقة حيوان الجيزة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين. وأضاف أن حديقة الحيوان بالجيزة، فتحت أبوابها التسعة منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن عدد الزائرين تجاوز 20 ألفا خلال ثلاث ساعات فقط. وأكد الدكتور رجائى أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازتهم.

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