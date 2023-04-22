المصريون يحتفلون بالعيد على كورنيش النيل (صور)

جدة - نرمين السيد - خرج المصريون إلى الحدائق والمتنزهات، اليوم، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك؛ للاحتفال.



جدة - نرمين السيد - خرج المصريون إلى الحدائق والمتنزهات، اليوم، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك؛ للاحتفال. ورصدت كاميرا دوت الخليج، احتفال المصريين بالعيد على كورنيش النيل بطريق المعادى، فى منطقة المنيل والكوبرى الفرنساوى.

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