كوريا الشمالية تطلق أول قمر صناعى تجسسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، يوم الأربعاء الماضى أن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعى للتجسس العسكرى، وأنه أمر المسؤولين بالمضى قدما فى إطلاقه كما هو مخطط، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.





ووجه وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا قوات الدفاع الذاتى اليابانية اليوم السبت، بزيادة الاستعدادات ورفع حالة التأهب لاحتمال سقوط صاروخ كورى شمالى فوق الأراضى اليابانية، من المقرر إطلاقه حاملا أول قمر صناعى للتجسس. وذكرت مصادر حكومية يابانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتى ستعمل على نشر منظومات الدفاع الجوى الأمريكية الصنع "باتريوت" وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز ستاندرد ميسايل -3. وأفاد أحد المصادر بأن القوات "ستقوم باستعداداتها لتكون قادرة على الرد على أى إجراء قد يتسبب فى إلحاق الضرر باليابان".

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