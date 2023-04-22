بـ14 مليون دولار.. سرقة حاوية محملة بالذهب فى مطار بيرسون

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، قال مفتش شرطة بيل الإقليمى ستيفن دويفستين إن حاوية "عالية القيمة" تم أخذها من منشأة منطقة احتجاز بعد أن تم تفريغها من طائرة مساء الاثنين.

وأضاف: "حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن، تحتوى الحاوية على شحنة عالية القيمة، كانت تحتوى على الذهب ولكنها لم تكن مقصورة على الذهب، كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية".

قال دويفستين: "لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل".