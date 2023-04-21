تقنيات الذكاء الاصطناعى لخدمة المعتمرين

جدة - نرمين السيد - أسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى "سدايا" مع الجهات الحكومية المختصة فى خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تقديم عدد من الخدمات المزوّدة بأحدث التقنيات المستخدم فيها الذكاء الاصطناعى من خلال فريق تقنى وفنى يعمل على مدار الساعة فى متابعة الأمور التقنية فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.





وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن سدايا عملت مع وزارة الداخلية بالمملكة ممثلة فى الأمن العام "القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة" على وضع شراكة استراتيجية لتطوير عدد من الخوارزميات الهادفة إلى تحسين الخدمة المقدمة لقاصدى بيت الله الحرام والمسجد النبوى وذلك فى إطار ما يجده الحرمان الشريفان من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين حفظهما الله.

كما تقدم "سدايا" الدعم التقنى فى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز فى جدة، والصالة رقم 1 فى المطار الجديد، والصالة الشمالية لتسهيل مهام القطاعات الأمنية على مدار الساعة من أجل ضمان تنفيذ إجراءات دخول القادمين عبر المنافذ الجوية لمدينة جدة والتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وغيرها من المنافذ البرية والجوية.

وأشارت إلى أن سدايا عملت مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وفق مذكرة تفاهم مشتركة وُقعت بينهما عام 2021 على توفير الحلول وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية الذكية والآمنة لإبراز الجهود التى تبذلها المملكة فى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشملت المذكرة العمل على عدة مشاريع تشمل المساهمة فى رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة فى الحرمين الشريفين، وتقديم الدعم الفنى والتقنى فى الشبكة الحكومية الآمنة مع تقديم التدريب والتطوير والاستشارات فى مجال البيانات وتقنية المعلومات، وتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعى فى الحرمين الشريفين.

وواصلت "سدايا" أدوارها خلال موسم العمرة فى رمضان من خلال تطبيق "توكلنا خدمات" الذى يُمكن من خلاله إصدار تصاريح العمرة والصلاة فى الروضة الشريفة فى المسجد النبوى للمواطن والمقيم والزائر إلى المملكة مع استعراض الطاقة الاستيعابية للحجوزات وإعادة جدولة التصاريح مع تقديم خدمة "أبلغنى" عند توفر الحجوزات لليومين القادمين بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة من خلال بوابة المناسك، كما يتيح التطبيق تصفح المصحف الشريف واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى حيث يمكن استعراض بطاقة تصريح دخول الاعتكاف للمعتكفين فى المسجد الحرام عبر التطبيق.

وطورت "سدايا" حلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعى التى عمل على تطويرها كفاءات وطنية شابة أسهمت جهودها فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين فى بيت الله الحرام من خلال حلول تنظيم وإدارة الحشود بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لإحصاء عدد الحشود عند بوابات الحرم لمعرفة عدد الداخلين والمغادرين وعند سطح المطاف وساحات الحرم بهدف إدارة السعة الاستيعابية للحرم، وتوزيع المصلين فى الساحات بشكل فعال.