عاجل- السعودية تُعلن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المُبارك

جدة - نرمين السيد - وتجرى دار الإفتاء استطلاع هلال عيد الفطر المبارك، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بعد غروب شمس اليوم، ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، نتيجة رؤية الهلال، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، فور الوقوف على نتيجة رؤية الهلال.

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