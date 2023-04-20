مواصفات ساعة شاومى الجديدة «Xiaomi Band 8»

جدة - نرمين السيد - وتأتى ساعة "Xiaomi Band 8" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 1.6 بوصة وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، ووضع AOD، ووجوه مختلفة للساعة.

وتتمتع الساعة بقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، كما تضم أشرطة بأحجام مختلفة لأنواع مختلفة من الأشرطة (مثل الجلد والجلد المنسوج والسوار المجوف وحزام TPU).

وتتميز بقدرتها فى الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وتتبع النوم، كما إنها تستطيع على قياس مستويات الإجهاد و VO2 Max.

كما تقدم ميزة تعقب اللياقة البدنية وضع الملاكمة التفاعلي المصمم لتمكين المستخدمين من تتبع البيانات المتعلقة بالحواس الجسدية أو الأنظمة الحسية الجسدية، وتدعم أيضا أكثر من 150 وضعا رياضيا.

وتدمج الساعة مع ألعاب مثل "Suduko"، كما تتميز بقدرة بطاريتها التى تعمل بسعة 190 مللى أمبير فى الساعة والتى يزعم أنها توفر 16 يوما من الاستخدام بشحنة واحدة.

وتطرح شاومى ساعتها الجديدة "Xiaomi Smart Band 8" بسعر يبلغ 34 دولارا أى حوالى 900 جنيه مصرى.