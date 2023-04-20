جدة - نرمين السيد - دعاء ختم القرآن

وكشف الفقهاء وعلماء التفسير عن عدم ورود صيغة معينة عن النبى الكريم لـ دعاء ختم القرآن الكريم، وإنما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته بعد ختم القرآن الكريم ويدعو بالأدعية الجامعة كما روى سيدنا أنس رضى الله عنه.

فى هذا السياق، قالت دار الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "من الأمور المستحبة ختم القرآن الكريم، وهو عادةُ العُبَّاد والصالحين طوال العام، والدعاء عقب الختم مستحبٌ؛ قال الإمام السيوطى فى "الإتقان فى علوم القرآن": "والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل.

دعاء ختم القرآن

وهذا؛ لما رواه الدارمى بسند حسن عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: "إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسى"، قال فى "الإحياء": ويكون الختم أول النهار فى ركعتى الفجر، وأول الليل فى ركعتى سنة المغرب".

ولفتت إلى أن الإمام الطبرانى روى عن أنس رضى الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمعَ أهله ودعا، وأخرج ابن أبى داود عن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلى مجاهد، وعنده ابن أبى أمامة رضى الله عنه، وقالا: إنَّا أرسلنا إليك لأنَّا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وأخرج عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول: عنده تنزل الرحمة".

دعاء ختم القرآن

واختتمت الإفتاء عن دعاء ختم القرآن: "وعليه: فالدعاء عقب ختم القرآن الكريم مستحبٌّ شرعًا، وهو مُستَجَابٌ بمشيئة الله تعالى؛ لأن ختم القرآن الكريم من الأعمال التى يستجاب عقبها الدعاء، وعند تتنزل الرحمات".